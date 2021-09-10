В Суздале отреставрируют разрушающийся архитектурный памятник 19 века

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области выдала разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом Яшковых с постоялым двором», XIX век (г.Суздаль, ул.Старая, 11). Это здание принято на госохрану еще в 1974 году. Из архивных источников известно, что в течение XIX века дом неоднократно переходил из рук в руки: в 1842 году владельцем дома был мещанин Козлевитов В.Ф., имевший доход от сапожного мастерства, в 1894 году у дома были два владельца: запасно-отпускной ефрейтор Яшков А.И. и крестьянка Никитина П.Я, которые продали его Богданову С.Я. В 1927-28 годах владельцем дома значится Яшкова Е.С., которая совместно с Яшковой М.А. занимала комнату в 7 «квадратов», а в других комнатах жили заселенные граждане. В обывательских книгах не указывается, кем из владельцев и когда перестраивался дом, но учитывая частые пожары, такие постройки производились. В 1874-1875 годах в окладных книгах этот дом упоминается как «двухэтажный на каменном фундаменте с домашними службами и сараями для постоялого двора». Долгое время памятник находился в неприглядном виде, состояние его архитектурных и конструктивных элементов признавалось неудовлетворительным. Теперь в рамках выданного разрешения планируется осуществить работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. Работы по сохранению памятника выполнит организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, на основании согласованной проектной документации, получившей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Завершить реставрационные работы планируется в декабре 2022 года и к празднованию 1000-летия Суздаля памятник приобретет обновленный вид.