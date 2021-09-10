Владимирский театр кукол выступит на фестивале в Пушкинском Болдино

фото Владимирского театра кукол

С 10 по 12 сентября Пушкинское Болдино приглашает гостей на фестиваль «Над миром – Болдинская осень». Это событие объединит в себе два проекта: Всероссийский фестиваль «Парк сказок Пушкина» и Финал V Международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин».

В дни фестиваля на открытой сцене в усадьбе музея пройдут концерты творческих коллективов и исполнителей из Нижегородской области и других регионов России, театрализованные представления, литературные гостиные, выставки и спектакли.

Каждый день детей и взрослых ждут мастер-классы по рукоделию и старинным ремеслам, пункт проката велосипедов, электромобилей, трициклов, самокатов, а также конные прогулки верхом и в бричке.

Взрослые и дети смогут стать зрителями спектаклей по сказкам Пушкина в исполнении артистов Нижегородского и Владимирского кукольных театров. 12 сентября владимирские артисты покажут спектакль "Сказка о царе Салтане".

Все желающие приглашаются на «Бал пушкинских героев», интерактивные экскурсии по Музею сказок, литературный марафон и Парад героев пушкинских сказок.

Все дни в Музейном сквере будет работать «Поляна сказок». В третий день свою программу, посвященную 800-летию Нижнего Новгорода, представит «Поезд 800».