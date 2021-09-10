В Судогодском районе оперативники раскрыли кражу дорогого мотоцикла

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце августа житель Судогды обратился в полицию с заявлением о краже его спортивного байка. По словам мужчины, мотоцикл он хранил в гараже, на двери которого полицейские при осмотре места происшествия обнаружили следы взлома.

Однако подозреваемые — два человека — попали под камеры видеонаблюдения, и уже через несколько дней сотрудники уголовного розыска установили их личности, а вскоре нашли и сам мотоцикл.

Подозреваемыми оказались 18 и 22-летние молодые люди из числа местных жителей. По версии следствия, украв двухколесную технику, они спрятали ее в лесу, чтобы затем продать. Там же и обнаружили мотоцикл, который полицейские изъяли.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «кража», продолжается. Парней на время следствия отпустили под подписку о невыезде.