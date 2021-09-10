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Здоровье10 сентября 2021 9:29

Во Владимирской области 10 сентября коронавирус диагностирован у 156 человек

32 заболевших во Владимире
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 10 сентября лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

32 случая во Владимире, 22 - в Ковровском, 20 - в Муромском, 14 - в Гусь-Хрустальном, 12 - в Вязниковском, 10 - в Кольчугинском, 9 - в Суздальском, 7 - в Александровском, по 6 - в Киржачском, Юрьев-Польском районах, 5 - в Петушинском, по 3 - в Собинском, Селивановском, Камешковском, 2 - в Меленковском, по 1 сл. в Судогодском и Радужном.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 50 870 случаев заболевания (11 718 сл. в г. Владимире, 5932 сл. в Гусь-Хрустальном, 5513 сл. о. Муром, 4146 сл. в Ковровском, 2781 сл. в Александровском, 2732 сл. в Петушинском, 2124 сл. в Юрьев-Польском, 2212 сл. в Вязниковском, 2217 сл. в Кольчугинском, 2099 сл. в Суздальском, 1694 сл. в Киржачском, 1687 сл. в Собинском, 1412 сл. в Меленковском, 1113 сл. в Гороховецком, 1139 сл. в Камешковском, 970 сл. в Селивановском, 741 сл. в Судогодском, 640 сл. в г. Радужном).