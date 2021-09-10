В Коврове горел жилой дом

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

9 сентября в 17.43 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Ковров, ул. Набережная, д. 9. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- По прибытии подразделений горела одна из квартир двухквартирного жилого дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всему дому и ликвидировали пожар на площади 8 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество одной квартиры, - сообщили в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет.

На пожар привлекались 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.