11 сентября во Владимире перекроют центр города

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения V Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 11 сентября будет ограничено движение всех видов транспорта:

- с 6.30 до 15.00 - по ул. Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная Гора до пл. Фрунзе. Объезд транспорта будет осуществляться по ул. Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и ул. Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.

- с 6.30 до 18.00 - по ул. Дворянской, Большой Московской на участке от ул. Студеная Гора до ул. Гагарина. Объезд транспорта будет осуществляться по ул. Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и ул. Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.

Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - Будет обслуживаться автобусами № 1Т по тарифу и с сохранением льгот, действующих в троллейбусах.

- с 6:30 до 15:00 - ул. Фатьянова -ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - театр «Разгуляй»;

- с 15:00 до 18:00 — ул. Фатьянова — ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина — ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль — ул. Гагарина — пл. Фрунзе — ул. Добросельская - театр «Разгуляй».

№№ 2 и 8 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.

№ 5 - ул. Фатьянова - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - Вокзал.

№ 7 - пр-кт Ленина - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Мира - ВЭМЗ.

Автобусные маршруты:

№ 1С - ул. Элеваторная - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина - ул. Мира - ул. Горького - Сельцо.

№ 5:

- Внешнее кольцо: ул. 9 Января - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина - ул. Мира - ул. Горького - пр-кт Строителей - ул. Красноармейская - ул. 9 Января.

- Внутреннее кольцо: без изменений.

№ 6С - ул. Левино поле - ул. Д.Левитана - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина.

№ 12С:

- с 6:30 до 15:00 - мкр. Мостострой - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева;

- с 15:00 до 18:00 - мкр. Мостострой - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева.

№ 15:

- с 6:30 до 15:00 - мкр. Энергетик - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - гипермаркет «Глобус»,

- с 15:00 до 18:00 - мкр. Энергетик - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - гипермаркет «Глобус».

№ 16С - ул. 3-я Кольцевая - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - Судогодское шоссе - Бухолово.

№ 17 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина - ул. Мира - завод «Точмаш».

№ 22:

- с 6:30 до 15:00 - с. Спасское - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - гипермаркет «Глобус»;

- с 15:00 до 18:00 - с. Спасское - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - гипермаркет «Глобус».

№ 25:

- с 6:30 до 15:00 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева,

- с 15:00 до 18:00 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева.

№ 26С:

- с 6:30 до 15:00 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева,

- с 15:00 до 18:00 - Юго-Западная - ул. Н.Дуброва - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Гагарина - пл. Фрунзе - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева.

№ 27 - Совхоз «Вышка» - ул. В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина - ул. Мира - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Растопчина.

№ 28:

- с 6:30 до 15:00 - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - Лыбедская магистраль - Октябрьский пр-кт - ул. Студеная гора - пр-кт Ленина - ул. Чайковского,

- с 15:00 до 18:00 - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - пл. Фрунзе - ул. Гагарина - Лыбедская магистраль - Октябрьский пр-кт - ул. Студеная гора - пр-кт Ленина - ул. Чайковского.

№ 33С - мкр. Энергетик - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - ул. Горького - пр-кт Строителей - ул. Чайковского - пр-кт Ленина — мкр. Энергетик.

№ 36 - ул. Офицерская - пр-кт Ленина - ул. Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул. Батурина.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.