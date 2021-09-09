Во Владимирской области проведут капремонт трех школ

Во Владимирской области за счет Министерства просвещения в ближайшие два года отремонтируют ковровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Коврова для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей», ковровская гимназия №1 им А.Н. Барсукова (в настоящее время ремонтируется), а также общеобразовательная школа №13 г. Гусь-Хрустальный, находящейся в аварийном состоянии. В комплекс работ войдет не только реконструкция зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием. Кроме того, в настоящее время формируется заявка от региона на получение инфраструктурного бюджетного кредита, которая будет направлена в федеральное ведомство до 1 октября. Отбор инфраструктурных проектов для предоставления бюджетных кредитов осуществляется на конкурсной основе в пределах лимитов, установленных субъектам Российской Федерации. Для Владимирской области эта сумма составляет 5,7 миллиардов рублей.