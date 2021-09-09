В Муроме сгорел торговый павильон на улице Первомайской

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, торговый ларек загорелся возле дома №108, о чем сообщили граждане, позвонившие диспетчерам пожарной охраны в 15.46.

Прибывшие на место расчеты обнаружили, что внутри павильона имеется сильное задымление. Пожар был быстро потушен, его площадь составила 4 квадратных метра, сгорели внутренняя отделка ларька и находившиеся в нем вещи и оборудование.

К счастью, никто из людей в результате происшествия не пострадал.

На тушение павильона привлекалось 11 человек из числа личного состава Муромского пожарно-спасательного гарнизона на трех пожарных машинах. Дознаватели МЧС в настоящее время устанавливают причину произошедшего.