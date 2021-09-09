Во Владимирскую область приехали учителя из Подмосковья и Забайкалья

Во Владимирской области выбрали семь победителей конкурсного отбора в рамках программы «Земский учитель» в 2021 году». С 1 сентября в регионе победители поступили к работе учитель русского языка и литературы из Московской области в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 36» п. Балакирево, Александровского района, учитель географии из Забайкальского края в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» ЗАТО Радужный, учитель русского языка и литературы из Владимирской области в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Большевсегодическая ООШ», с. Большие Всегодичи, Ковровского района, учитель математики из Владимирской области в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 5» г. Кольчугино, учитель русского языка и литературы из Приморского края в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Лакинска, Собинского района, учитель русского языка и литературы из Владимирской области в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Головинская СОШ» поселок Головино Судогодского района, учитель русского языка и литературы из Владимирской области в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сновицкая СОШ им. С.Н. Белкина» с. Сновицы Суздальского района. По состоянию на 7 сентября все 7 учителей заключили трудовые договоры со школой и получили единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей.