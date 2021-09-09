Меленковский дальнобойщик оштрафован на 100 тысяч рублей за дорожное нарушение

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов, 47-летний владелец грузовика попался под камеры видеофиксации, когда на одной из дорог Рязанской области допустил превышение габаритов своего большегруза.

В результате дальнобойщика наказали штрафом в 100 тысяч рублей, однако добровольно платить он не торопился. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы взяли под контроль его доходы, а также наложили запрет на регистрацию его большегрузов - «МАЗ» и «Скания», а также автомобиля «Фольсваген Таурег».

После этого владелец большегруза полностью оплатил штраф, так что исполнительное производство было завершено.