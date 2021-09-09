Во Владимире Роспотребнадзор призывает не ходить на день города

Хотя в регионе стабилизировалась ситуация с ростом заболевших коронавирусом, в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области отмечают, что расслабляться пока рано. Только 34% от необходимых 80% взрослых жителей региона сделали прививки от коронавируса, а значит, говорить о наличии коллективного иммунитета и снятии ограничений пока рано. Напомним ,в области, кроме масочного режима. действует и запрет на посещение массовых мероприятий, где собирается более 500 человек. При этом собравшиеся должны быть в масках, с прививками или свежими ПЦР-тестами.

- Приближается День города Владимира, напоминаем, что нужно соблюдать все меры предосторожности .а желательно вообще не посещать массовые мероприятия, - призвала главный специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Дарья Никитина.