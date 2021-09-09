В Царицыно воспроизвели фрагмент парка усадьбы Храповицкого

Фото с сайта ВСМЗ

Владимиро-Суздальский музей-заповедник принял участие в работе конференции Ассоциации «Возрождение исторических садов и парков», посвящённой 20-летию Союза музеев России. Обмен опытом проходил в музее-заповеднике «Царицыно», там же развернулась, ставшая уже традиционной, ландшафтная выставка под открытом небом. В этом году она посвящена теме «В поисках русского сада».

В Царицыно воспроизведен фрагмент парка усадьбы «Муромцево» в современной интерпретации. Проект получил название «Русская жемчужина. Скрытая красота старинной усадьбы». Ландшафтные дизайнеры представили свой вариант одного из участков парка усадьбы Храповицкого.

Большой водный каскад имитирует массивы можжевельника с включением современной ландшафтной скульптуры. Регулярная часть парка переходит в природную. Ручей, вдоль которого пролегает живописная тропа, выводит к Большому пруду, откуда открывается вид на аркаду музыкального павильона. Музыкальный павильон выполнен в современной графической технике на прозрачном листе монолитного поликарбоната.

За участие в фестивале Владимиро-Суздальский музей- заповедник награжден благодарственным письмом организаторов.