В Гороховецком районе ребенку-инвалиду не выдавали положенных лекарств

Прокуратура Гороховецкого района провела проверку лекарственного обеспечения детей-инвалидов.

- Установлено, что несовершеннолетняя жительница района является ребенком-инвалидом, ей рекомендованы по жизненным показаниям лекарственные препараты: Леветирацетам (Кеппра) и Вигабатрин (Сабрил). В результате бездействия департамента здравоохранения Владимирской области и Гороховецкой ЦРБ, родители несовершеннолетней с 20 ноября 2020 года по 6 апреля 2021 года были вынуждены самостоятельно приобрести указанные лекарства на общую сумму 28 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с департамента и лечебного учреждения денег, затраченных родителями ребенка-инвалида на лекарственные препараты.

Иск прокурора удовлетворен. Решение суда в законную силу не вступило.