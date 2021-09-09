В Муроме задержан взломщик, вскрывший частную хозпостройку

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце августа 40-летняя жительница Муромского района, рассказавшая, что неизвестный похититель взломал замок ее сарая, откуда стащил металлические вещи на 13 тысяч рублей.

Сыщики в ходе розысков при помощи показаний очевидцев вышли на след подозреваемого, которым оказался 35-летний житель местного села. После задержания безработный селянин признался в краже и объяснил, что похищенные вещи сдал в пункт приема металлов. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование уголовного дела продолжается.