Во Владимире устанавливают "лежачие полицейские"

Сегодня 51 единица техники и 54 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами» выполняют ежедневные работы по благоустройству города.

На городских улицах продолжается устройство искусственных неровностей. Новые «лежачие полицейские» смонтированы на в районе дд. 42 и 44 ул. Строителей, в районе д. 43-б на ул. Балакирева, в районе д. 14 на ул. Сурикова, в районе дд. 29 и 31 на ул. Луначарского, в районе д. 1-а на ул. П. Осипенко, в районе д. 8-г по ул. Суздальской и в районе д. 22-а на ул. Почаевской.

Экипажи двух специализированных автомобилей продолжают ремонт дорожного покрытия улиц города, в т.ч. в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях. Работы выполняются струйно-инъекционным методом, который позволяет эффективно выровнять поверхность полотна с использованием минимального количества материалов. В частности, идет ремонт на ул. Балакирева, Лермонтова, Добросельской, Погодина, Большой Московской, Большой Нижегородской, проспекте Строителей.