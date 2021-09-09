Жителя Владимира будут судить за покушение на сбыт накотиков

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Владимира. Мужчина обвиняется по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".

- Мужчину задержали полицейские в июне текущего года. При проведении личного досмотра у него обнаружили 10 свертков с синтетическими наркотическими средствами. Ещё 11 свертков с аналогичным содержимым оперативники обнаружили в багажном отсеке автомобиля фигуранта, - сообщили в областном УМВД. - Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила более 40 граммов.

Впоследствии при осмотре квартиры, в которой проживает обвиняемый, изъяты персональный компьютер и мобильный телефон с доказательствами. В ходе следствия установлено, что мужчина покупал наркотики в интернете для дальнейшего сбыта во Владимире.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.