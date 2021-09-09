Житель Суздаля получил больше 9 миллионов рублей за незаконный сбыт леса

Областное УФСБ выявило противоправную деятельность жителя Суздаля.

- По версии следствия, мужчина, начиная с 2017 года, без государственной регистрации в налоговых органах покупал и продавал древесину у людей, которые получили ее в рамках заключенных с ГКУ ВО «Суздальское лесничество» договоров купли-продажи лесных насаждений, - сообщили в ведомстве.

Извлеченный таким образом обвиняемым доход от незаконной предпринимательской деятельности составил около 9 780 000 рублей, что является особо крупным размером.

В сентябре этого года в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.