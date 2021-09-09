Житель Ижевска оказался причастен к убийству супругов во Владимирской области

В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело по факту убийства в 2020 году супругов, проживавших во Владимирской области и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга.

Ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, осуществлявшие сбор персональных данных, сведений о местонахождении потерпевших и передачу их исполнителю убийства. Они находятся под стражей. Соучастникам предъявлено обвинение по статьям "убийство", "незаконный оборот оружия".

- Установлено, что организация этих и иных преступлений производилась в«Даркнете». Владелец сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг. По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов, - сообщили в областном СУ СКР.

Деятельность сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств сетевой конспирации. Оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц. Создатель и владелец «сервиса» – 38-летний житель Ижевска.

По местам жительства и в его конспиративной квартире проведены обыски, в результате которых изъяты мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.