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Общество9 сентября 2021 10:45

Во владимирских школах, больницах и садиках включат отопление

Тепло начнет приходить в учреждения с 13 сентября
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Уже с понедельника, 13 сентября, во Владимире частично начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы областного центра Владимир Гарев.

В первую очередь, батареи должны потеплеть в социальных учреждениях: школах, детских садах, больницах и других. Тепло должны успеть дать до 1 октября включительно.

Что касается жилых домов, то дата пока неизвестно. Кстати, в прошлом году отопление начали включать с 18 сентября. Однако погода в этом году скорректировала дату отопительного сезона.