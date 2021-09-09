Во владимирских школах, больницах и садиках включат отопление

Уже с понедельника, 13 сентября, во Владимире частично начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы областного центра Владимир Гарев.

В первую очередь, батареи должны потеплеть в социальных учреждениях: школах, детских садах, больницах и других. Тепло должны успеть дать до 1 октября включительно.

Что касается жилых домов, то дата пока неизвестно. Кстати, в прошлом году отопление начали включать с 18 сентября. Однако погода в этом году скорректировала дату отопительного сезона.