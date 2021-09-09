Во Владимире на проспекте Ленина мотоцикл врезался в автомобиль

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру, В 19.50 в районе дома №35 по проспекту Ленина водитель «Лады Веста» 1975 года рождения выезжал с второстепенной дороги на главную, по которой следовал мотоцикл «Хонда».

- Водитель легковой машины не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла 1994 года рождения, - сообщил старший инспектор городского ОГИБДД Валерьян Шируков.

В результате столкновения избежать не удалось. Бригада «скорой помощи», прибывшая на место, диагностировала у мотоциклиста травму грудной клетки, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой — госпитализация ему не потребовалась. Больше в аварии никто не пострадал.

В настоящее время по факту ДТП в ГИБДД проводится проверка.

Как уточнили друзья пострадавшего, молодой человек действительно изначально отказался от госпитализации, но на данный момент врачи приняли решение оставить его на лечении в стационаре.