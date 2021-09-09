Во Владимирской области вновь начала расти заболеваемость коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Уже два дня подряд заболеваемость, пусть и ненамного, но растет, чего не было с конца августа.

А вот как распределились случаи по районам региона: 38 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Ковровском, 18 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Суздальском, 7 сл. в Киржачском, 10 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Петушинском, 6 сл. в Александровском, 3 сл. в Собинском, 4 сл. в Меленковском, 0 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 50 714 случаев заболевания (11 686 сл. в г. Владимире, 5918 сл. в Гусь-Хрустальном, 5493 сл. о. Муром, 4124 сл. в Ковровском, 2774 сл. в Александровском, 2727 сл. в Петушинском, 2118 сл. в Юрьев-Польском, 2200 сл. в Вязниковском, 2207 сл. в Кольчугинском, 2090 сл. в Суздальском, 1688 сл. в Киржачском, 1684 сл. в Собинском, 1410 сл. в Меленковском, 1113 сл. в Гороховецком, 1136 сл. в Камешковском, 967 сл. в Селивановском, 740 сл. в Судогодском, 639 сл. в г. Радужном).