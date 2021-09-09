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Происшествия9 сентября 2021 9:25

В Муроме на Кооперативном проезде сгорел легковой автомобиль

Происшествие случилось 8 сентября в восьмом часу вечера
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.40 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящей легковой машине возле дома №5 по улице Кооперативный проезд.

На место ЧП прибыли 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. На тот момент у «Лады Калина» горел моторный отсек. Пожарные быстро справились с огнем, ликвидировав возгорание на площади 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.