Владимирский избирком получил больше 2 миллионов бюллетеней для голосования по выборам депутатов Госдумы

8 сентября состоялась передача бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва Избирательной комиссии Владимирской области.

Всего в регионе изготовлено 2 223 400 бюллетеней (1 111 700 - для голосования по федеральному избирательному округу, столько же – для голосования по одномандатным округам № 79 и № 80), в том числе 206 786 - для голосования при помощи КОИБ-2010. Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут использоваться на 60 избирательных участках в Коврове.

На бюллетени для голосования по федеральному округу с лицевой стороны нанесена защитная сетка светло-синего цвета, бюллетень для голосования по одномандатным избирательным округам защищен сеткой светло-зеленого цвета (на бюллетенях для КОИБ защитная сетка нанесена в обратной стороны).

8-9 сентября избирательные бюллетени будут доставлены Управлением специальной связи по Владимирской области в 23 территориальные комиссии региона. Охраняют бюллетени во время их изготовления и передачи полицейские.

В территориальных избирательных комиссиях области будет произведен контрольный пересчет бюллетеней, затем их передадут в участковые избирательные комиссии. На каждый бюллетень будет наклеена специальная голографическая марка с несколькими степенями защиты, также на нем будут поставлены подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печать УИК. Бюллетени будут храниться в сейфах под круглосуточной охраной.