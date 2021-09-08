В Муромском районе сельхозпредприятие оштрафовали за заросшие поля

Во Владимирской области председателя СПК "Муромской" оштрафовали за нарушения на участке сельхозназначения. В Муромском районе Владимирской области четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 203 с половиной гектара, по всей площади заросли сорняками, деревьями и кустарниками. Региональный Россельхознадзор вынес постановление о признании председателя СПК «Муромский», которая согласно общему решению участников отвечает за деятельность предприятия, виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.