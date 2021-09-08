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Общество8 сентября 2021 20:54

В Муромском районе сельхозпредприятие оштрафовали за заросшие поля

СПК заплатит пятьдесят тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области председателя СПК "Муромской" оштрафовали за нарушения на участке сельхозназначения. В Муромском районе Владимирской области четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 203 с половиной гектара, по всей площади заросли сорняками, деревьями и кустарниками. Региональный Россельхознадзор вынес постановление о признании председателя СПК «Муромский», которая согласно общему решению участников отвечает за деятельность предприятия, виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.