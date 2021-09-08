Владимирские школы и детские сады эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывных устройствах

В 16.00 8 сентября в управление МВД по Владимирской области поступило анонимное сообщение о взрывных устройствах в школах и детских садах города Владимира.

Подробностей о том, как поступило это сообщение, назывались ли конкретные школы и садики, в полиции не сообщают. Однако сегодня родителям пришлось забирать своих малышей и школьников начальных классов из абсолютно всех учреждений областного центра. Отменили также родительские собрания.

Кстати, по данным анонимного телеграм-канала "Жизнь Мента", злоумышленник просил "по 75к деревянных за каждое учебное заведение" (орфография сохранена).