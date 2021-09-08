В Селивановском районе нарушались трудовые права подростков

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Селивановского района выяснило, что 1 июня директор Малышевской средней школы заключил трудовой договор с пятью ребятами, однако не прописал в нем условия труда на рабочем месте, а также установил ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 28 календарных дней вместо положенного 31.

Точно такие же нарушения обнаружились в работе фирмы ООО «Вперед», которая заключила трудовые договора с 21 подростком.

Помимо прочего, в договорах не были описаны причины, по которым трудовой договор заключался на срочной основе. В результате обоим директорам прокуратура внесла представления, которые сейчас находятся на рассмотрении.