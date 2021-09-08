В Александрове жена убила случайного знакомого, дравшегося с ее мужем

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 31 августа в одной из квартир Александрова было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Оперативники и следователи смогли в кратчайшие сроки установить личности подозреваемых, а затем и картину произошедшего.

По версии следствия, 22 августа хозяева квартиры — муж и жена, пили дома алкоголь, а когда спиртное закончилось, отправились за добавкой в магазин. Там они случайно встретили неизвестного мужчину, который попросился впустить его на ночлег. Пара согласилась, и уже втроем они вернулись домой и продолжили застолье.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Во время драки жена схватила нож и принялась бить оппонента своего мужа, нанося ножевые ранения в корпус. От полученных травм гость скончался, а супруги сбежали и избавились от ножа.

Сотрудники уголовного розыска 3 сентября задержали супругов на квартире знакомых, где они прятались все это время. По факту убийства в отношении женщины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.