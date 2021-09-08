В Гороховецком районе задержаны браконьеры, ловившие рыбу в заказнике

Как сообщает прокуратура Владимирской области, сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий региона совместно с представителями Владимирской природоохранной прокуратуры провели рейд по территории заказника «Окско-Клязьминская пойма», что в Гороховецком районе.

В ходе рейда были задержаны двое мужчин, которые ловили рыбу при помощи ставных сетей общей длиной 67 метров. Сети извлекли из воды, а материал проверки направили следователям полиции.

По результатам рассмотрения материала было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее в ходе такого же рейда были задержаны еще двое нелегальных рыбаков, которые промышляли в другом заповедном месте — на территории заказника «Окский береговой», что находится на территории Муромского и Меленковского районов. В том случае также было возбуждено уголовное дело.