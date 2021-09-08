В Юрьев-Польском местный житель похитил сумку из камеры хранения магазина

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Юрьев-Польского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи на 48-летнего местного жителя.

В минувшем июле в полицию обратилась юрьевпольчанка, сообщившая о пропаже ее вещей, которые она оставила в ячейке камеры хранения сетевого магазина перед тем, как совершить покупки.

Стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Который вскоре был задержан. Мужчина признал свою вину и рассказал, что кражу совершил из-за отсутствия заработка, к тому же в тот момент он находился в нетрезвом состоянии.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Юрьев-Польский районный суд.