Благоустройство Фатьяновского парка завершат в ноябре

В этом году в Вязниках идет обновление Фатьяновского парка, проект реновации которого стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Грант из федерального бюджета составил 70 миллионов рублей. Дополнительно к федеральным средствам из областного бюджета было выделено 28,8 миллионов рублей, а из средств местного бюджета – дополнительные два миллиона рублей. Сегодня в парке в полном объеме выполнены демонтажные работы, согласно проекту свалены деревья и срезан растительный грунт. На 85 процентов выполнены работы по устройству наружных сетей водоотведения и водоснабжения, почти на 50 процентов – работы по строительству новой сцены, покрытию площадок и проездов, устройству наружных сетей освещения. Павильон со смотровой площадкой и гигиенический блок выполнены почти на 40 процентов. По контракту срок завершения работ – 30 ноября, но работы хотят завершить раньше.