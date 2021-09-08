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Происшествия8 сентября 2021 15:57

Житель Коврова задержан за серию краж москитных сеток с окон учреждений

Оказалось, что мужчина обжигал их и сдавал металл в пункт приема
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем июле в полицию Коврова поступил ряд заявлений о кражах москитных сеток, стоявших на окнах различных организаций. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции, которые занялись этим делом, в ходе работы смогли установить личность подозреваемого, которым оказался 37-летний безработный ковровчанин.

Мужчину нашли и задержали, после чего он сознался в кражах. По его словам и по версии следствия, сетки он воровал ночью, когда на территориях организаций почти никого не оставалось, а затем обжигал свою «добычу» на костре, после чего металлические части относил в пункты приема металлов.

В настоящее время на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сам он на время следствия отпущен под подписку о невыезде.