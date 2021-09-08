Дачники под Александровом задолжали миллион рублей за электричество

Дачное некоммерческое товарищество, расположенное в одной из деревень Александровского района, полностью расплатилось с долгом по коммунальным услугам. Они задолжали миллион ру ща коммунальные услуги и поставщик услуг по передаче электроэнергии обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о возмещении задолженности. Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд постановил руководству ДНТ выплатить коммунальный долг. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Александровского района Владимирской области. Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и разъяснил должнику последствия неуплаты долга. И после этого организация-должник в кратчайшие сроки в добровольном порядке погасила долг в полном объеме.