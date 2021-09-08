Бывший руководитель "Облстройзаказчика", осужденный за получение крупной взятки, не стал обжаловать приговор

Экс-директор ГБУ ВО «Облстройзаказчик» осудили по нескольким статьям. Как установил суд, в декабре 2018 года он незаконно распорядился выделенными на строительство здания психоневрологического интерната в селе Арбузово Собинского района Владимирской области деньгами с целью создания видимости результативности осуществления расходов выделенных ассигнований. Он же в 2018 году получил взятку в сумме 4100 000 рублей за беспрепятственную приемку работ, общее покровительство в силу занимаемого положения по службе, а также попустительство в противоправной деятельности генерального директора ООО «Энергия ОМ» по получению незаконного вознаграждения от предпринимателей в рамках исполнения контракта по строительству общеобразовательной школы в г. Собинке». При рассмотрении дела он полностью признал вину. 19 августа бывшему чиновнику вынесли приговор, за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, ч.6 ст.290 УК РФ, с применением ч.ч.3,4 ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 230 0000 рублей, с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 4 года. Кроме того, с него взысканы денежные средства, полученные в результате совершения преступления, в размере 4100000рублей. Бывший директор взят под стражу в зале суда. В срок лишения свободы зачтено время содержания его под стражей и нахождения под домашним арестом.