Жителя Кольчугино задержали с коноплей в рюкзаке

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Кольчугино. Молодой человек обвиняется в "незаконном хранении наркотических средств". Он был задержан сотрудниками полиции в июле текущего года.

- В его рюкзаке полицейские обнаружили более 330 граммов конопли. По словам обвиняемого, растения он собрал в лесу, планируя в дальнейшем использовать их для личного потребления, - сообщили в областном УМВД.

В незаконных хранении и сбыте наркотических средств обвиняется 40-летний местный житель. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили две банки с марихуаной, массой 14,7 грамма и 0,43 грамма наркотического средства «мефедрон».

В дальнейшем было установлено, что мужчина самостоятельно вырастил растения в поле, после чего высушил. Синтетический наркотик был приобретен через тайник-закладку. Также полицейские установили причастность обвиняемого к факту сбыта марихуаны.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.