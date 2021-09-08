Воспитанница Кольчугинского интерната победила всероссийском конкурсе

Ребята из Кольчугинского детского психоневрологического интерната для детей с особенностями развития ежегодно принимают активное участие в крупнейшем всероссийском инклюзивном конкурсе детских рисунков «Я художник – я так вижу». Он проходит под эгидой некоммерческой организации по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью «Колесо обозрения» при поддержке Фонда Президентских грантов. Вэтом году участники изо-студии «Вдохновение» Кольчугинского интерната направили четыре художественные интерпретации картин: «Ленин на прогулке с детьми» А. Дейнеки, «Мост Лангуа в Арле» В. Ван-Гога, «Свежий ветер. Волга» И. Левитана, «Композиция с поездом» О. Розановой. Последняя работа была отобрана Волго-Вятским филиалом Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина как победитель. Ее автор – 13-летняя Арина, подающая большие надежды в изобразительном искусстве. Стоит отметить, что конкуренция на творческом состязании была высокой: всего на конкурс, в этот раз посвящённый теме «Транспорт в изобразительном искусстве», поступило около 600 работ со всей страны.