Во Владимире спасли на пожаре в центре города шесть человек

8 сентября в 9.34. произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Большая Нижегородская, дом 50.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, пожар случился в одной из квартир на 1 этаже. Сотрудники МЧС при помощи автолестницы и спасательных устройств спасли 6 человек, еще 7 человек эвакуированы. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. В результате пожара пострадала внутренняя отделка квартиры.

К сожалению, один из спасённых мужчин скончался в карете скорой помощи.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек и 5 единиц техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.