Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2021 11:01

Во Владимире спасли на пожаре в центре города шесть человек

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

8 сентября в 9.34. произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Большая Нижегородская, дом 50.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, пожар случился в одной из квартир на 1 этаже. Сотрудники МЧС при помощи автолестницы и спасательных устройств спасли 6 человек, еще 7 человек эвакуированы. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. В результате пожара пострадала внутренняя отделка квартиры.

К сожалению, один из спасённых мужчин скончался в карете скорой помощи.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек и 5 единиц техники. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.