Во Владимирской области коронавирусом 8 сентября заболели 159 человек

На территории Владимирской области на 9 часов утра 8 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 159 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как они распределились по районам региона: 35 сл. в г. Владимире, 21 сл. в Ковровском, 23 сл. в Муромском, 13 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Суздальском, 10 сл. в Киржачском, 11 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Александровском, 0 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 50 554 случая заболевания (11 648 сл. в г. Владимире, 5902 сл. в Гусь-Хрустальном, 5475 сл. о. Муром, 4105 сл. в Ковровском, 2768 сл. в Александровском, 2723 сл. в Петушинском, 2107 сл. в Юрьев-Польском, 2190 сл. в Вязниковском, 2201 сл. в Кольчугинском, 2078 сл. в Суздальском, 1681 сл. в Киржачском, 1681 сл. в Собинском, 1406 сл. в Меленковском, 1113 сл. в Гороховецком, 1134 сл. в Камешковском, 966 сл. в Селивановском, 738 сл. в Судогодском, 638 сл. в г. Радужном).