В Гусь-Хрустальном юноша получил год условно за избиение сверстника

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд 7 сентября вынес обвинительный приговор 17-летнему гусевчанину, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 16-летнему молодому человеку.

Как установлено следствием и судом, 7 апреля нынешнего года двое парней возле местного торгового центра повздорили, и в ходе ссоры старший повалил младшего на асфальт и принялся избивать, нанося удары по голове и телу.

В результате получил травмы, которые эксперты признали тяжким вредом здоровью.

Несмотря на то, что избиение было зафиксировано камерами видеонаблюдения, а также подтверждалось показаниями очевидцев, юноша вину так и не признал.

В итоге суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил парня к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, он был поставлен на профилактический учет в полиции.