В Вязниках на трассе М-7 легковой автомобиль врезался в большегруз

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла на 293 километре федеральной трассы М-7, на выезде из Вязников близ села Чудиново.

На место ЧП выезжали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, а также бригада скорой помощи. По предварительной информации, водитель «Лады» десятой модели врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате пострадали два человека, один из которых скончался. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавших из разбитой легковушки.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 представителей экстренных служб и пять спецмашин. В настоящее время по факту аварии в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.