В Камешковском районе введен карантин по африканской чуме свиней

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин издал указ о введении с 6 сентября на территории крестьянского фермерского хозяйства Андрея Соколова в деревне Каменово муниципального образования Вахромеевское Камешковского района карантина. Дело в том, что в хозяйстве обнаружена Африканская чума свиней.

Это означает, что всех умерших свиней в хозяйстве сожгут, после чего территорию хазяйства обеззаразят. Указом губернатора карантин продлен до 15 октября этого года. При этом весь Камешковский район в данный момент считается угрожаемой зоной по АЧС, а почти вся Владимирская область объявлена зоной наблюдения. Исключение сделали для Александровского и Киржачского районов.

Напомним, что Владимирскую область лихорадит от АЧС уже несколько лет. По сути, она ликвидировала все крупное свиноводство в регионе. А последние годы уничтожает и мелкие хозяйства. В том же Камешковском районе это уже третья вспышка за последнее время. До этого от чумы пострадали хозяйства в Давыдово и Пенкино.