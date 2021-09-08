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Происшествия8 сентября 2021 8:27

Во Владимире 35 человек эвакуировали из дома во время пожара в Юрьевце

ЧП случилось около полуночи 8 сентября в многоэтажном доме на улице Гвардейской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

На пульт диспетчеров пожарной охраны тревожный звонок из микрорайона Юрьевец поступил в 00.16. Звонившие сообщили о пожаре, происходящем в доме №17 по улице Гвардейской. На место тут же были направлены 22 сотрудника МЧС на семи пожарных машинах, включая автолестницу.

По прибытию пожарные обнаружили, что открытое пламя вырывается из окна девятого этажа. Для спасения людей и тушения пожара было сформировано три звена газодымозащитникам. Пока одни пробирались в квартиру, другие эвакуировали жильцов подъезда – всего было выведено на свежий воздух 35 человек.

В то же время пожарным удалось попасть в горящую квартиру, где было потушено пламя, охватившее площадь в 12 квадратных метров. В результате сгорела часть вещей и отделки квартиры. К счастью, люди не пострадали.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося.