Ковровчанин из ревности расправился с молодым человеком

Региональныс Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении сорокалетнего жителя Ковровского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 4 сентября мужчина приехал к бывшей сожительнице для того, чтобы поздравить дочку с днем рождения. Однако около ее дома увидел молодого человека, из-за ревности между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина нанес двадцатидвухлетнему парню три удара ножом в шею. От ранений молодой человек умер на месте. Нападавший сбежал, но уже через пятнадцать минут его задержали полицейские. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.