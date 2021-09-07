Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 18:58

Ковровчанин из ревности расправился с молодым человеком

Он приревновал его к бывшей гражданской жене
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Региональныс Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении сорокалетнего жителя Ковровского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 4 сентября мужчина приехал к бывшей сожительнице для того, чтобы поздравить дочку с днем рождения. Однако около ее дома увидел молодого человека, из-за ревности между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина нанес двадцатидвухлетнему парню три удара ножом в шею. От ранений молодой человек умер на месте. Нападавший сбежал, но уже через пятнадцать минут его задержали полицейские. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.