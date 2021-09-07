В Александрове эвакуировали жителей многоэтажки из-за наклонившегося строительного крана

7 сентября в 13.30 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что в городе Александрове, на улице Жулева у дома №8 накренился строительный кран, выста которого 52 метра. Крановщик самостоятельно слез с крана, а обслуживающая организация ООО «Механик» с помощью спасателей провела работы по безопасному складыванию крана. К работе также автолестница от МЧС России. В 16.25 07.09.2021 кран был сложен без происшествий. На время проведения работ в целях безопасности жильцов из двух подъездов девятиэтажного дома №8 вывели на улицу - всего 71 человек, из них 9 детей.