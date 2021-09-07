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Общество7 сентября 2021 17:01

Во Владимирской области ОГЭ по математике в сентябре пересдали более 700 девятиклассников

И 65 одиннадцатиклассников
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области проходит дополнительный сентябрьский период для выпускников 9 и 11 классов. На участие в экзаменах по математике зарегистрировалось 65 выпускников одиннадцатых классов, в форме ОГЭ – 703. Напомним, к участию в сентябрьский период допускаются выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в основной и дополнительный (июльский) периоды по уважительным причинам, а также одиннадцатиклассники и девятиклассники, получившие неудовлетворительные результаты или удаленные с экзаменов за нарушение порядка проведения ГИА. Сдавать экзамены в дополнительный срок школьникам все равно предстоит под видеонаблюдением.