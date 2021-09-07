Жительница Владимира расплатилась с долгами после ареста квартиры

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, у судебных приставов Октябрьского района находилось исполнительное производство, согласно которому местная жительница задолжала одной из кредитных организаций почти 1,5 миллиона рублей.

В связи с тем, что должница всеми способами уклонялась от уплаты долга, судебные приставы вынесли постановления об ограничении ее права на выезд зарубеж, а также об обращении взыскания на ее деньги в банке. Также приставы арестовали квартиру женщины площадью 49,8 квадратных метра.

Лишь после ареста квартиры дама полностью расплатилась с долгом, а также выплатила исполнительский сбор, хотя могла бы не платить его, если бы погасила задолженность вовремя.

Исполнительное производство в результате было запрещено.