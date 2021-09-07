В Вязниках нашли партию нелегальных сигарет

В ходе проверки в одном из магазинов в г. Вязники выявлено 577 пачек табачной продукции без обязательной маркировки. - Проверочные мероприятия проводились совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Установлено, что на табачной продукции отсутствует какая-либо маркировка, в том числе акцизные марки. У владельца магазина не оказалось документов, подтверждающих ввоз товара из-за границы либо его приобретение внутри страны, - рассказал начальник отделения по контролю за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов. Теперь нарушителей ждет наказание. А всего летом Владимирская таможня выявила более 2,5 тысяч пачек табачной продукции с нарушением правил маркировки. Также в ходе проверок обнаружено 43 единицы обувной продукции и товаров легкой промышленности с нарушением маркировки, 550 единиц товаров с признаками контрафактных (одежда, обувь и другие товары народного потребления).