В Камешково бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий

Заместителем прокурора Камешковского района утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника тыла ОМВД района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организации и охраняемых законом интересов общества или государства). Следствием установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение, распорядился по собственному усмотрению горюче-смазочными материалами ОМВД России по Камешковскому району, приобретенными за счет бюджетных средств, причинив материальный ущерб на сумму более 90 тыс. рублей. Кроме того, он систематически вносил в путевые листы завышенные сведения о количестве выданного сотрудникам дорожно-патрульной службы бензина, фактически его не выдавая. И заставлял сотрудников вносить в документы несоответствующие действительности сведения об израсходованном ими при эксплуатации служебного транспорта количестве топлива и пройденном километраже. Позднее он предоставлял на АЗС оформленные талоны с указанием количества и наименования подлежащего к выдаче бензина, заверенные личной подписью, после чего получал топливо. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Владимирской области. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.. Вину он признал, возместил ущерб до направления уголовного дела в суд. Дело будет рассматриваться Камешковским районным судом.