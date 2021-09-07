Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 15:18

В Радужном судебные приставы взыскали штраф за вторжение в частную жизнь

Суд оштрафовал местного жителя на 25 тысяч рублей, однако платить он не собирался
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отдел судебных приставов по городу Радужный поступили документы о взыскании с 40-летнего мужчины штрафа.

Он был осужден уголовным судом за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни и приговорен к штрафу в 25 тысяч рублей.

Так как штраф оплачен не был, мужчине могла грозить замена наказания вплоть до лишения свободы, однако судебные приставы сперва ограничили ему выезд за пределы страны и наложили запрет на сделки с автомобилем. Этого оказалось достаточно, и штраф был вскоре выплачен, а исполнительное производство в итоге окончено.