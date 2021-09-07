В Коврове признали пострадавшими 65 жителей сгоревшего общежития

В городе оружейников власти продолжают работать по ситуации с погорельцами из дома №10 по улице Социалистической, который был признан аварийным после случившегося в нем месяц назад большого пожара.

Как сообщил замглавы администрации города Коврова Максим Нечваль, на сегодняшний день было обследовано 85 квартир, из которых в 17 случаях была признана полная утрата имущества, в 48 случаях — частичная. Теперь хозяева первых получат компенсацию по 100 тысяч рублей, вторые — по 50 тысяч.

Тем же, кто фактически жил в общежитии, но не был зарегистрирован, придется через суд подтверждать факт своего проживания. После этого они также смогут претендовать на компенсацию.

Что касается стоимости компенсаций за расселение, то жителей общежития ждала хорошая новость — оценщики определили стоимость одного квадратного метра в 36 тысяч рублей, что несколько дороже стоимости вторичного жилья в Коврове, где цены варьируются от 22 до 33 тысяч рублей.

Также в настоящее время решаются вопросы подготовки детей погорельцев в школу, вопросы по единовременным выплатам и другой помощи погорельцам. Ближайшее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Коврове состоится 8 сентября.