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Происшествия7 сентября 2021 13:26

В Петушинском районе молодой человек попался на изготовлении марихуаны

На него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ноябре минувшего года полицейские остановили на одной из улиц Петушков машину, в которой нашли бумажные свертки с растительным веществом, а также части растений и бутылку с характерными следами копоти.

Экспертиза показала, что в свертках была марихуана общей массой 3,3 грамма, а среди изъятых растений- конопля массой 7,8 грамма.

Как уточнил 25-летний молодой человек, сидевший за рулем, ранее он нашел на улица кусты дикорастущей конопли, из которых впоследствии изготовил марихуану, которую намеревался употреблять сам.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в суд.